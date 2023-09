La testa di Kristjan Asllani è già proiettata al derby di sabato contro il Milan. E restare all'Inter era "un sogno". A ribadirlo senza mezzi termini è il giovane centrocampista albanese che, raggiunto da Klan TV dopo l'ultimo impegno con l'Albania, ricorda come abbia forzato la mano in prima persona per continuare a vestire la maglia nerazzurra anche in questa stagione: "Avete letto anche dai media italiani. Certo, c'era la possibilità del prestito, ma dopo aver parlato con la società sono rimasto all'Inter. Che è il mio grande sogno".

Tra i punti di riferimento nella Milano interista c'è anche Hakan Calhanoglu, davanti al classe 2002 nelle gerarchie di Inzaghi per il ruolo di play: "Ora ho Calhanoglu davanti e questo mi aiuta molto - ammette Asllani -. Derby? Il Milan è una squadra di grandissima qualità, sarà una bellissima partita. Siamo forti, sono fiducioso che faremo bene e che daremo il massimo".

