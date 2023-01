Al termine della partita di Coppa Italia contro il Parma, il giovane centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani si è fermato in postazione Sport Mediaset per commentare la sofferta qualificazione ai quarti dei nerazzurri: "Era importante questa vittoria, sapevamo che la prima partita è sempre la più difficile. Siamo stati bravi a ribaltare il match dopo essere andati in difficoltà nel primo tempo e ci siamo meritati la qualificazione. Ora pensiamo al Verona, visto che in campionato abbiamo perso diversi punti; dobbiamo vincere e cercare di prenderci questo campionato".