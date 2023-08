Cosa significa per te tornare qui dopo tanto tempo? Comincia con questa domanda, inevitabile, l'intervista rilasciata da Marko Arnautovic in esclusiva a Inter Tv, dopo l'annuncio del suo ritorno in nerazzurro dopo 13 anni: "Grazie mille per il benvenuto. Io sono felicissimo, per me è un grande onore giocare ancora per l'Inter. Tredici anni fa , quando ho iniziato, ero più tifoso che giocatore, ora sono qua per aiutare la squadra a vincere qualcosa".

Quanto sei cresciuto in tutti questi anni?

"Tanto, perché ero una testa calda 13 anni fa, non pensavo tanto al calcio, ma adesso è tutto diverso. Ho una famiglia, è cambiato tutto. Sono cresciuto in Italia anche dal punto di vista caratteriale, spero vada tutto bene".

Sei un giocatore esperto e di grande tecnica, quali sono le tue caratteristiche migliori?

"La tecnica, poi sono forte fisicamente. Io sono venuto qua per fare gol, so come farli".

Quali sono le tue aspettative?

"Sono venuto qua per vincere qualcosa, qualche trofeo, all'Inter si deve vincere. Sono contentissimo".

Quanto voglia hai di iniziare?

"Io ho già detto che voglio allenarmi subito, con i miei nuovi compagni. Finalmente inizia il campionato, sabato proveremo a vincere la partita (contro il Monza, ndr)".

