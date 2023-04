"Il derby di Champions? Rappresenta tanto". Parole e musica di Alessandro Antonello, intercettato dai colleghi anche nella zona mista andata in scena margine dell'evento 'Calcio, soldi vs idee' presso l'Università Bocconi a Milano. Il CEO Corporate dell'Inter parte dall'importanza dell'Euroderby di Champions: "Dopo 20 anni tornare a giocarci una semifinale di Champions, per Milano, per le due squadre della città, per il calcio italiano che è riuscito a riportare cinque squadre nelle fasi finali delle coppe europee significa che il movimento c'è ed è sano. Ora sono due sfide veramente esaltanti. Sarà una festa e tripudio per Milano e vedremo chi delle due riuscirà a fare il passo verso Istanbul", le parole raccolte da TMW.

Il fatto di arrivare in fondo alla Champions, che porta degli introiti dai quarti in poi, quanto può aiutare una squadra come l'Inter ad affrontare la prossima stagione nel miglior modo?

"Raggiungere risultati di questo tipo, anche non pianificati all'inizio della stagione, aiuta molto da un punto di vista della sostenibilità finanziaria. Comunque per noi l'importante è raggiungere il quarto posto. Dall'altro lato dobbiamo riconoscere che negli ultimi tre anni noi parteciperemo a cinque finali. Significa che anche il progetto e la strategia che è stata definita a suo tempo ha dato i suoi frutti. Adesso la parte finale della stagione diventa molto interessante con una finale di Coppa Italia, una semifinale di Champions tutta da giocare che aiuterà sicuramente l'aspetto finanziario del club ma aiuterà anche l'entusiasmo dei tifosi che non aspettano nient'altro che queste partite e poter esaltarsi per i risultati dei ragazzi che stanno facendo un'ottima stagione".

Bisognerebbe rivedere il progetto tecnico dell'Inter qualora non dovesse qualificarsi al quarto posto?

"Io penso che questa domanda sia prematura perchè oggi abbiamo ancora tante partite da giocare da qui a fine stagione. Abbiamo appuntamenti importantissimi da affrontare. Sappiamo benissimo quali sono i prossimi passi ma in questo momento dobbiamo rimanere concentrati alle prossime partite. Questa è la cosa più importante".

Ci sono novità sul fronte stadio?

"Non ci sono novità. Il procedimento è ancora aperto. Dovremo dare una risposta al Comune che ci ha inviato una lettera. Concorderemo la risposta insieme al Milan. Andiamo avanti su questa strada perché noi come Inter reputiamo che sia ancora il progetto principale su cui abbiamo lavorato in coerenza negli ultimi quattro anni".

Il Milan sembrava dovesse sfilarsi.

"Se il Milan si sfilerà dovrà dirlo al Milan. Non spetta a noi. Non faremo altro che rispettare quello che il Comune ci ha chiesto di fare e quindi risponderemo nei tempi".

