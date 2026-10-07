Reduce dal 3-0 della sua Svizzera sulla Macedonia del Nord, gara valevole per la Nations League, Manuel Akanji si è intrattenuto a fine gara con Simone Togna che lo ha intervistato per Sportmediaset e gli ha chiesto innanzitutto di parlare della differenza tra difesa a quattro e a tre: "Credo di essere in grado di giocare in entrambi i sistemi di gioco. Ho giocato più con la difesa a quattro, come faccio anche in Nazionale, quindi sono più abituato a questo. Quando sono arrivato all'Inter, all'inizio per me è stato difficile adattarmi sia da braccetto destro sia da centrale della difesa a tre, perché è un sistema diverso. Ma ora non c'è alcun tipo di problema in assoluto. Mi alleno tutti i giorni nelle varie sedute, quindi zero problemi per me".

Considerando gli obieettivi dell'Inter e quelli tuoi personali, volete provare a vincere tutto?

"L'obiettivo deve essere sempre questo, giochiamo ogni competizione per vincere. Non scendiamo in campo mica per perdere. Quindi sì, l'obiettivo è vincere tutto".

Quindi se ti dicessi che vincerete Scudetto e Coppa Italia come la scorsa stagione non firmeresti?

"Non firmo, voglio vincere tutto".

Sei stato inserito nel miglior undici della scorsa stagione. Ora punti a essere nominato miglior difensore?

"Sarebbe bello ma non dipende da me. Io farò la mia parte ma altra gente deve decidere. L'importante poi è sempre la squadra, io punto a fare la mia parte quindi ottime prestazioni".

Partite spesso da 0-2, da cosa dipende?

"Mi piacerebbe spiefarti perché nelle ultime 4 partite ci siamo ritrovati sotto di due gol, non credo che il nostro approccio sia stato sbagliato. Contro la Roma è stata difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori. Contro l'Udinese e soprattutto il Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, eravamo sotto 0-2 per degli errori. La cosa buona è che abbiamo una grande mentalità, siamo rientrati in partita in tutte e due le gare e abbiamo ribaltato il risultato . Ma spero che nelle prossime gare non andremo ancora sotto con il risultato come accaduto".

Sei felice di giocare ancora con Stones? Magari tornerete a giocare insieme e manterrete la porta inviolata.

"Speriamo di giocare e riuscirci. Credo sia tornato ad allenarsi, non vedo l'ora di giocare ancora con lui. Per ora è successo solo una volta, sono felice sia all'Inter".

Cosa pensi di Chivu, che al primo anno ha fatto il Double?

"Penso sia un grande allenatore, ha fatto un grande lavoro. Non è mai facile tenere il focus sullo Scudetto e sulla Coppa Italia. In Champions siamo usciti presto, ma lui ha fatto un ottimo lavoro assieme alla dirigenza, è rimasto in contatto con i giocatori e ha tirato fuori il meglio".