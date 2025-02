Kyle Walker, uno dei cinque nuovi acquisti del Milan a gennaio, ha rilasciato un'intervista a GQ Italia per parlare del suo ambientamento nel club rossonero. L'ex City ha toccato anche l'argomento derby, con l'ultimo di campionato terminato 1-1 con le reti di Reijnders e De Vrij: "Sono stato accolto benissimo sotto tutti i punti di vista, e da parte mia credo che il Milan si stia muovendo nella direzione giusta. Poi c’è l’atmosfera di San Siro, che è davvero fantastica. L’ho sentita addosso soprattutto nel derby, purtroppo l’Inter ha pareggiato negli ultimi minuti ma per me è stato molto emozionante giocare subito una partita così importante".