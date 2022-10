La sconfitta contro il Monza scatena un terremoto in casa Sampdoria: è arrivato l'esonero di Marco Giampaolo. Dopo le notizie circolate negli ultimi minuti, è arrivato anche il comunicato che annuncia l'allontanamento di Giampaolo e del suo staff, con rituali ringraziamenti per il lavoro svolto. La conferma era arrivata in precedenza da Antonio Romei, vicepresidente blucerchiato, che ai microfoni di Sky Sport aveva affermato: "Mi dispiace per lui, so quanta professionalità mette nel suo lavoro. Finire con una prestazione del genere fa male, abbiamo fatto una gara non all'altezza. Non abbiamo nessun alibi, dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per capire l'atteggiamento della squadra. La responsabilità è di tutti, ma l'allenatore è quello che paga". Ma la testa del tecnico abruzzese pare non essere l'unica destinata a cadere: secondo Sportitalia è pronto l'accantonamento anche del ds Carlo Osti.