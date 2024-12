Dopo i rumors dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Mario Rui non è più un giocatore del Napoli. Il portoghese ha rescisso il contratto che lo legava al club partenopeo fino al 30 giugno 2026. Ritenuto poco allineato con il progetto tecnico di Antonio Conte, l'esterno degli azzurri ha raggiunto l’accordo con la dirigenza per lasciare il club:

"La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera" si legge nella nota diramata dal club attraverso la quale congeda il giocatore.