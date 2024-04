Cambio in panchina per l'Udinese, a caccia di una scossa verso l'obiettivo salvezza. Attraverso una nota ufficiale, il club bianconero "comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra - si legge -. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l'impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra".

