Giornata di presentazione in casa Udinese per Damien Pizarro, nuovo attaccante della squadra friulana. Pizarro che tra le altre cose racconta di avere avuto un mentore ben conosciuto in Serie A: "Arturo Vidal mi ha sempre dato una mano, già al Colo Colo, mi ha detto che in Italia si lavora molto ma che ho tutte le qualità per emergere".

Hai dei modelli? Attaccanti sudamericani che hanno giocato in Europa e che ammiri?

"In Cile direi Zamorano, mi piace molto anche Luis Suarez. Ci sono però tanti attaccanti che sono delle leggende in Europa".

Tra i cileni è passato per Udine Alexis Sanchez, speri in un suo ritorno?

"Chiaramente Sanchez da cileno è un idolo, ci ho giocato in nazionale. Sarebbe bello averlo a Udine, ma sono cose che non dipendono da me"