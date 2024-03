Alessandro Buongiorno, difensore del Torino accostato nuovamente all'Inter nelle scorse ore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, commentando così il suo ritorno in campo dopo un infortunio: "Questa è stata una partita dura, con tanti contrasti, tante palle lunghe, ma ci eravamo preparati. Sono contento di essere tornato in campo e del clean sheet, dobbiamo continuare a lavorare così".

Puntate ancora all'Europa?

"Assolutamente. Ci proveremo fino all'ultimo, daremo tutto. Sono convinto che facendo partite così, andremo bene".

All'Europeo ci pensa?

"Infatti non vedevo l'ora di tornare per far vedere a Spalletti che ci sono, anche per marzo posso dare una mano. Bisogna continuare a lavorare e a migliorarsi per arrivare pronti all'Europeo".