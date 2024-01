"Abbiamo avuto un periodo un po' difficile e complicato, ma quando vinci sei felice e noi penso che abbiamo fatto cose belle in queste partite, da squadra. Non abbiamo mai ascoltato quello che diceva la gente fuori, abbiamo lavorato bene e per questo abbiamo vinto" ha detto Theo Hernandez, a Sky Sport, dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli.

Nonostante le voci siete stati sempre dalla parte di Pioli?

"Noi siamo stati sempre con lui, non ascoltiamo quello che dice la gente. Tutta la squadra è con il mister e siamo con lui fino alla fine".

Inter e Juventus sembrano lontanissime, o ci credete?

"Abbiamo perso dei punti che non dovevamo perdere, sono stati mesi complicati e ora siamo tornati a vincere. Dobbiamo continuare, guardando giorno per giorno quello che c'è da fare".