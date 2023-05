È stata una stagione difficile, quella che si avvia al termine, per Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Oltre alla retrocessione anche le voci su un possibile fallimento del club: "Siamo tutti insieme in questa storia, sappiamo bene quello che stiamo passando - ha detto a Sky Sport dopo il ko per 5-1 contro il Milan -. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, al di là delle nostre possibilità. Forse li abbiamo fatti arrabbiare dopo l’1-1, è una squadra allenata bene con velocità e tecnica. Dal vivo sono impressionanti. Come si allena in questa situazione? Cerchi di dare risposte a te stesso per poi spiegare la situazione ai ragazzi, è difficile ma giorno dopo giorno trovi le energie. Non posso arrabbiarmi con loro perché sono professionisti onesti che hanno dato il massimo. Sono altri a cui dovremo fare delle domande”.

"Cosa mi ha lasciato questa stagione? Ci penso spesso, ma tornassi indietro accetterei di nuovo: per un giovane allenatore è un’esperienza che serve. Non sono spaventato per il mio futuro, posso accettare qualsiasi sfida perché non ho paura del non successo. Quando non vinci impari tanto. Restare in Serie B? Se mi siedo al tavolo con qualcuno vuol dire che la Sampdoria è salva, è quello che mi auguro indipendentemente che sia io o un altro ad allenarla", ha concluso l'ex Inter.