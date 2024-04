Il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' di marzo per la Serie A è stato assegnato a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna ritirerà il trofeo nel pre-partita della gara col Monza, in programma sabato 13 aprile 2024, alle ore 20.45, allo stadio “Renato Dall’Ara”. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A TIM 2023/2024.

"Il mese di marzo ha consolidato la posizione del Bologna in piena corsa per un posto in Champions League e Thiago Motta ha confermato una volta di più le sue doti da grande tecnico - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Da quando è stato istituito il Coach Of The Month, tre stagioni fa, l’allenatore del Bologna è il primo a conquistare il premio per due mesi consecutivi e grazie a questo successo raggiunge Luciano Spalletti in testa alla classifica complessiva, con 4 trofei totali. Il grande lavoro svolto con l’ottima rosa che il Club gli ha messo a disposizione e la capacità di valorizzare giovani talenti sta permettendo al Bologna di Thiago Motta di conquistare traguardi storici e vivere una delle stagioni più emozionanti della storia del Club”.