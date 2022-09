Debacle totale della Roma che cade pesantentemente alla Dacia Arena contro l'Udinese. I bianconeri si impongono per 4-0 al termine di una prestazione super: in gol per i padroni di casa Udogie, Pereyra, Samardzic e Lovric. L'Udinese supera l'Inter in classifica e raggiunge proprio a quota 10 punti la Roma.