Punto sul mercato in conferenza stampa per Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, che nel suo intervento fa riferimento anche alle manovre nel reparto offensivo e in chi, come l'interista Pinamonti, ha rifiutato la destinazione campana nonostante il forte pressing: "Quanti nuovi acquisti? Difensore, centrocampista e attaccante. Poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita. Forse arriverà anche un quarto giocatore a centrocampo. I giocatori che mancano sapevamo di doverli prendere anche all'inizio. Stiamo aspettando perché i giocatori sui quali siamo, sono giocatori per i quali c'è la necessità di aspettare - riporta ottopagine.it -. Non sono meno forti di quelli che stavamo trattando dall'inizio. Anzi, paradossalmente un giocatore che un mese fa ci ha detto di no, potrebbe ripensarci. La trattativa Maupay non si è chiusa in un momento, il Brighton l'aveva riaperta ma poi noi non eravamo più disponibili perché avevamo preso Bonazzoli. Io credo che chiuderemo il mercato con 12-13 acquisti, al netto di un mercato in uscita che non è semplice".