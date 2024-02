Un gol a pochi secondi dalla fine, come spesso è successo nei momenti di maggior splendore di questa stagione: la Juventus ritrova la vittoria all'ultimo respiro dopo quattro partite a secco superando per 3-2 il Frosinone nel lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A. Una partita dove i bianconeri tornano a vedere le streghe nel primo tempo, quando Valid Cheddira e Marco Brescianini riescono a ribaltare l'immediato vantaggio firmato da Dusan Vlahovic. Lo stesso attaccante serbo rimette la gara in parità sul finire della prima frazione di gioco, poi la ripresa è contraddistinta da un lungo assalto, seppur a tratti confuso, della squadra di Massimiliano Allegri, premiato al 95esimo dal gol di Daniele Rugani su azione di calcio d'angolo, servito ancora da Vlahovic.

La Juve torna a vincere e riaccorcia momentaneamente a meno sei sull'Inter, anche se non sembrano del tutto risolti i problemi palesati nelle ultime settimane. Doccia gelata per la formazione di Eusebio Di Francesco, che culla il sogno dell'impresa ma proprio in extremis inciampa e resta a quota 23.