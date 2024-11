La storia tra Paul Pogba e la Juventus è finita. Dopo la squalifica per doping, ridotta ad un anno e mezzo nei mesi scorsi dal TAS di Losanna, il centrocampista francese ha raggiunto l'accordo con il club bianconero per la risoluzione consensuale del contratto. Si attende solo l'ufficialità, ma Pogba (che potrà tornare in campo dal marzo 2025) nelle prossime ore sarà svincolato. Lo riporta Fabrizio Romano su X.

