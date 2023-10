Lotta alla salvezza che passa anche dallo scontro diretto di oggi pomeriggio all'Arechi tra Salernitana e Cagliari. Prima di scendere in campo, il centrocampista interista in prestito al club sardo, Gaetano Oristanio, intervenuto a DAZN, carica la squadra prima del fischio d'inizio: "L’importante è dare il massimo. La partita è difficile, importante per il nostro cammino e daremo il massimo per portala a casa”.