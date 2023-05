Stagione finita per Hirving Lozano, che nella giornata odierna è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart, dove "gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l'iter riabilitativo" come fa sapere il Napoli tramite i canali ufficiali. Il messicano dunque non farà ovviamente parte della formazione anti-Inter il prossimo 21 maggio.