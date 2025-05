Intervistato dal Corsera, Gianfranco Zola commenta lo scudetto del Napoli. "Trionfare con quella maglia addosso è un qualcosa di indelebile, ricordo ancora oggi la festa coni tifosi, scene che ti riempiono di orgoglio",racconta l’ex attaccante.

Lo avrebbe mai detto a inizio stagione?

"Con Conte immaginavo un Napoli competitivo ma non così tanto da lottare fino all’ultimo e vincere. Conosco il valore di Antonio, ma mi ha sorpreso".

È la sua impresa più grande?

"Ne ha fatte talmente tante che è complicato rispondere ma è da mettere almeno sullo stesso piano delle altre".

Scudetto vinto dal Napoli o perso dall’Inter?

"Non si può certamente parlare di stagione negativa per i nerazzurri, sono rimasti in gioco su tutti i fronti e giocheranno la finale di Champions. Ma Conte e i suoi ragazzi sono cresciuti davvero tanto".