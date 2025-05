L'Inter deve trasformare la delusione per lo scudetto perso in carica per la finale di Champions League. È questa la ricetta di Kristjan Asllani, intervistato da SportMediaset dopo l'amara e inutile vittoria di Como: "C'è tristezza e rammarico per i tanti punti persi, ma questa delusione si deve trasformare in entusiasmo perché abbiamo una partita molto importante - dice l'albanese -. Penso sia la coppa più bella e importante di questa stagione".

Cosa ha avuto il Napoli in più di voi?

"Non lo so, sicuramente ha fatto più punti e c'è da dirgli bravi. Quando una squadra vince c'è solo da fare i complimenti. A noi resta il rammarico, ma anche una grandissima coppa da poter vincere".

Questa delusione ha aumentato la voglia e la rabbia di prendervi la Champions?

"Sì, sicuramente c'è rabbia e c'è delusione però sappiamo che c'è da ricaricare le pile. Quando riprenderanno gli allenamenti dovremo andare ancora più forte. Dobbiamo avere solo la testa al PSG e a portare a casa questa coppa perché è troppo importante per noi e ce la meritiamo per il percorso fatto quest'anno".

Quanto conterà il fatto di rimanere uniti anche dopo questa delusione?

"Serviamo tutti, l'abbiamo sempre detto. Abbiamo fatto delle partite serie, anche nelle ultime in cui abbiamo giocato noi che abbiamo giocato meno ci siamo fatti trovare pronti. Questo però ora non è importante. Adesso dobbiamo lavorare tutti con la stessa voglia e determinazione per vincere quella partita".

