È Stefan de Vrij il migliore in campo di Como-Inter. Per l'olandese, autore del gol che ha sbloccato la gara, Tuttosport arriva al 7,5 in pagelle, mentre Federico Dimarco e Nicola Zalewski strappano il 7. Nessuna insufficienza per i nerazzurri.

Sommer 6 Risponde presente su Smolcic e Cutrone, uniche occasioni in cui viene chiamato in causa.

Bisseck 6 Stavolta non fa danni, il che - dopo quanto combinato con la Lazio - è una notizia. Dumfries (15' st) 6 Fa il suo.

De Vrij 7.5 Con Lautaro e Thuram in panchina, ci pensa lui a fare il “bomberone”. Al netto del gol (il 26° dell’Inter su palla inattiva), dietro è insuperabile.

Carlos Augusto 6 Fa tutto per bene.

Darmian 6 Il salvataggio di Perrone gli nega un gol in avvio. Attacca con giudizio e, con uguale intelligenza presidia la sua zona.

Calhanoglu 6.5 Con un angolo battuto da professore mette sulla testa di de Vrij il pallone dell’1-0, poi ordinaria amministrazione. Ammonito da diffidato, salterà per squalifica la 1ª giornata del campionato che verrà. Barella (15' st) 6 Testa la gamba per Monaco.

Asllani 6 Scudiero di Calhanoglu, spirito da gregario, lavoro prezioso.

Dimarco 7 Dai suoi piedi sgorgano le più importanti palle gol: ispirato. Acerbi (15' st) 6 tiene caldo il motore.

Correa 6.5 Si presenta perdendo tre palloni. Poi lievita fino a segnare un bel gol, dovrebbe pure essere la sua ultima partita in A con l’Inter.

Zalewski 7 Sta benone, è sfrontato: contro il Psg può essere una carta preziosa. Topalovic (36' st) ng

Taremi 6.5 Ha un’occasionissima ma viene ipnotizzato di Reina, poi è attore protagonista sull’azione dell’espulsione e regala l’assist del 2-0 a Correa. Arnautovic (28' st) ng

All. Farris 6.5 Le gambe, liberate dalle pressioni, tornano a girare (come a Torino) e l’Inter chiude in gloria, anche se è una vittoria che non consola nessun tifoso.