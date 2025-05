L'Inter B si conferma affidabile, almeno in questo finale di stagione, e sbanca anche Como dopo aver fatto altrettanto col Torino. Le scelte di Inzaghi, legittimamente, sono state condizionate dalla finale di Champions League in programma esattamente fra una settimana a Monaco di Baviera.

Nel secondo tempo - come spiega la Gazzetta - solo Dumfries, Barella e Acerbi, di quelli che scenderanno in campo dal 1' contro il Psg, sono entrati in campo. Gli altri sono rimasti tutti fuori, come da copione. "A sorprendere, semmai, il fatto che Lautaro non solo non sia entrato, ma neanche si sia scaldato: l’argentino è recuperato, avrebbe potuto giocare in caso di disperato bisogno, ma lo svolgimento dei fatti non ha imposto particolari accelerazioni - si legge -. Non c’è più traccia del fastidio al flessore della coscia, al punto che il Toro è tornato definitivamente in gruppo. Fosse stato per lui, una mezzoretta l’avrebbe pure giocata sul Lago, ma la missione è solo quella bavarese. Davanti ha una settimana di allenamenti (Inzaghi ha concesso due giorni liberi prima di preparare la finale) per mettere sotto ai denti questa delusione in campionato e portare il motore al massimo dei giri".