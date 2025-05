Dopo la conquista del quarto scudetto della storia del Napoli, è l'allenatore dei neo-campioni d'Italia, Antonio Conte, il Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2024/2025. Premio che l'Amministratore Delegato della Lega, Luigi De Siervo ha così spiegato: "La stagione di Antonio Conte è stata semplicemente straordinaria. Nel quarto Scudetto della storia del Napoli ci sono tutta la grinta, la determinazione e la capacità di ottenere il massimo dalla sua squadra, autentici marchi di fabbrica del tecnico salentino, ma non solo, perché Antonio Conte ha saputo mantenere il gruppo concentrato e coeso anche nei momenti più difficili, attirando solo su di sé le critiche e la pressione dei media.

L'insieme di queste caratteristiche, sommate al sudore e alla fatica degli allenamenti nel centro sportivo di Castel Volturno hanno garantito un percorso in campionato di grande costanza, con un gioco solido e una delle migliori difese d’Europa. Al suo quinto titolo in Serie A con tre squadre diverse, Conte si conferma l’emblema dell’allenatore vincente, capace di imporsi ovunque con il suo carattere e la forza delle sue idee.

La scelta del Club partenopeo di puntare su di lui per questa stagione è stata semplicemente illuminata perché ha portato al secondo Scudetto azzurro in tre anni, impresa che non era mai riuscita al Napoli in quasi 100 anni di storia".