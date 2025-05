Sam Beukema continua a giurare fedeltà al Bologna, nonostante le voci di mercato che circolano sul suo conto stiano diventando sempre più insistenti: "Ho ancora due anni di contratto, sono contento che i tifosi dimostrino tutto questo affetto verso di me. Bologna è come se fosse la mia seconda casa dopo quella che ho in Olanda. Mi piace molto giocare qui, voglio pensare solo a finire bene la stagione", le parole a Sky Sport dell'ex Go Ahead Eagles e AZ Alkmaar, profilo accostato anche all'Inter.