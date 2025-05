"Voglio fare i complimenti al Napoli, in un campionato vince sempre chi merita". Igor Tudor comincia così la sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, decisiva per certificare la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

Il tecnico bianconero rinvia poi i bilanci sulla stagione della Vecchia Signora: "I numeri e i calcoli non fanno parte del mio modo di pensare, io mi concentro solo sul campo. Il potenziale della Juve è più grande di quello che possiamo vedere ora. Con me tutte le partite sono state fondamentali.. Per me questa squadra ha sbagliato quasi niente. La squadra mi dà fiducia per domani. La squadra vuole prendersi quello che è suo. La squadra c'è. Futuro? Non guardo niente. Io parlo ai giocatori. Domani voglio organizzare una bella riunione video e non penso ad altro".