Appena un punto tra Napoli e Inter, sufficiente per demarcare la linea tra gioia e delusione. E allora la Gazzetta dello Sport non si mostra sorpresa per la fine del campionato: impensabile che Conte si lasciasse sfuggire l'occasione in casa al cospetto di un Cagliari ormai senza obiettivi. E allora a Inzaghi non è bastato vincere sul campo di un Como che comunque ha provato a ben figurare davanti al proprio pubblico.

Il tecnico nerazzurro - come sottolinea la rosea - ha mandato in campo l'Inter B, lasciando riposare tantissimi titolari in vista della finale di Champions di sabato prossimo. "La finale di Monaco dirà la verità sulla stagione dell’Inter e non ci saranno mezze misure, sarà sì o no, tutto o niente. Due ipotesi estreme: “zero tituli” oppure l’unico grande “titulo” che nel calcio di oggi scava differenze epocali e finanziarie, la Champions - scrive la Gazzetta -. Se l’Inter vincerà a Monaco, potrà infischiarsene di aver devoluto lo scudetto al Napoli, tutto verrà perdonato. Anzi, tutti verranno esaltati. Se a prevalere sarà il Psg, la stagione diventerà nera sotto l’aspetto sportivo. Economicamente no, perché i mega ricavi da Champions spingeranno il fatturato verso cime inesplorate. I tifosi però si nutrono di trofei, non di bilanci".