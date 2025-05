Un duello lungo ed estenuante, che nelle fasi finali ha toccato anche vette piuttosto aspre. Ma una volta esaurita la tenzone, non resta che riconoscere l'onore ai vincitori come ai vinti. E se l'Inter, subito dopo il triplice fischio dei match di ieri sera, si è congratulata su X con il Napoli vincitore del campionato, oggi il club partenopeo ha voluto ringraziare gli avversari omaggiandoli per il valore espresso in questo campionato: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente, un grande in bocca al lupo per la prossima settimana".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!