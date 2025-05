Nessuna insufficienza per gli interisti nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il netto 2-0 sul Como.

Migliore in campo Zalewski (7): "Il fuoco dentro, posizione in campo che indossa benissimo. Fa tanto e tutto bene, arma tattica interessante".

Bene anche Correa (7): "Buoni spunti e qualche amnesia nel primo tempo, poi il gol del raddoppio è un gioiello vero".

Conferme per De Vrij e Dimarco: 7 anche per loro.

Mezzo gradino più giù Sommer e Calhangolu con 6,5. Poi tutti 6: Bisseck, Carlos, Darmian, Asllani, Taremi, Barella, Dumfries, Acerbi e Arnautovic. Senza voto il giovane Topalovic.

Inzaghi/Farris 6,5: "L’Inter fa quel che deve, in gol quasi subito e poi in controllo. Il rimpianto è grande, per uno scudetto che era alla portata".