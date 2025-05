Archiviato il campionato, l'Inter si proietta immediatamente alla finale di Champions League in programma fra una settimana esatta. L'obiettivo è quello di arrivare a Monaco con una condizione fisica generale il più vicino possibile al top.

"Lautaro e compagni potranno staccare un paio di giorni: oggi e domani. Poi, lunedì, appuntamento alla Pinetina per cominciare la preparazione della sfida, oltre che l’abituale media-day - si legge sul Corsport -. Lunedì è previsto anche il ritorno in gruppo di Pavard e Zielinski, rimasti fuori contro il Como per precauzione. E il francese punta anche a una maglia da titolare".

L'Inter vuole vendicare la delusione di due anni fa con il City. "Sono diversi i nerazzurri reduci da quella sconfitta. Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro, tutti potenziali titolari tra una settimana - sottolinea il quotidiano romano -. Con il Psg sarà tutto diverso. Il percorso nerazzurro ha certificato lo status di big europea. I francesi, evidentemente, lo sono ormai da anni. Ma la capacità di riuscire ad alzare l’asticella della truppa di Inzaghi è ormai assodata".