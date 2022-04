Il Napoli era pronto a lanciare un importantissimo squillo in chiave Scudetto: i partenopei stavano capitalizzando al meglio il vantaggio ottenuto contro la Roma grazie ad un calcio di rigore assegnato da Marco Di Bello con l'ausilio dell'on-field review e trasformato da Lorenzo Insigne, ma nel primo degli otto minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, Stephan El Shaarawy piomba sull'assist vellutato di Tammy Abraham infilando sul suo palo Alex Meret e regalando ai giallorossi un pareggio legittimo per quanto fatto nella ripresa. Il tutto per la gioia irrefrenabile di José Mourinho e la disperazione dell'ambiente partenopeo, per il quale questi altri due punti persi potrebbero diventare una sorta di mannaia per le ambizioni tricolori. Nota stonata per la Roma, l'ammonizione che costerà al diffidato Nicolò Zaniolo la gara contro l'Inter (espulso dalla panchina anche il secondo portiere Gabriel Fuzato); lo stesso Zaniolo è poi uscito per un problema alla caviglia.