Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro l'Inter, il Monza vince 3-2 nell'altro derby lombardo in casa della Cremonese, rischiando però la clamorosa rimonta dopo essere stato in vantaggio di tre gol. Nel primo anticipo della 18esima giornata di Serie A, allo Zini di Cremona ospiti avanti già all'8' con Ciurria, poi la doppietta di Caprari al 19' su rigore e al 55' su assist di Petagna. La squadra di Alvini (sempre più a rischio esonero) si sveglia tardi e riesce solo ad accorciare con le reti di Ciofani al 67' e di Dressers all'83'.