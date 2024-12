Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Monza Mauro Bianchessi ha parlato così dell'avvicendamento in panchina tra Alessandro Nesta e Salvatore Bocchetti: "Sono tante le componenti che portano al cambio: l’aria che respiri dentro a Monzello, dei risultati che vanno cambiati. Ci sono due partite importanti, dobbiamo cambiare strada. Non abbiamo una rosa da Champions League ma neanche da ultimo posto in classifica. Galliani aveva già fatto riflessioni prima della Juve, dopo la Juve ha fatto una notte di pensieri. All’una e mezza di notte mi ha chiamato e mi ha convocato per il mattino. Abbiamo valutato diversi profili ma contattato uno e un solo allenatore: quello qui presente”.

Due battute sul mercato: "Abbiamo una fortuna: il nostro amministratore delegato (Galliani, ndr) negli ultimi 50 anni di vita ne ha dedicati 49 al mercato, un pochino di esperienza ce l’ha. Il mercato è vicino ma distante: dobbiamo fare punti nelle prossime due partite, è determinante e determinerà ciò che si farà", ha concluso.