Assume toni rocamboleschi il debutto di Paolo Montero alla guida della Juventus. Al Dall'Ara, nell'ultimo match della 37esima giornata, la squadra bianconera naufraga per 70 minuti, letteralmente dominata da un Bologna in grande spolvero che rifila tre gol ai bianconeri, di cui due nei primi dodici minuti di gioco con Mirko Calafiori e Santiago Castro, punteggio arrotondato ancora dall'ex Roma che sembra chiudere definitivamente i conti.

Solo che il Bologna tira troppo presto i remi in barca e presta il fianco alla clamorosa rimonta bianconera propiziata dai gol di Federico Chiesa, Arkadiusz Milik e Kenan Yildiz che propiziano l'incredibile pari della Juve, per la grande gioia del tecnico uruguayano. Sesto pareggio consecutivo per la Juventus, che però questa volta può accogliere questo punto con un sorriso visto come si era messa la partita.