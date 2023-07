Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di domani contro la Juventus, il difensore del Milan Fikayo Tomori dichiara gli obiettivi stagionali: "Vogliamo vincere ancora, non abbiamo fatto come volevamo l'anno scorso. Possiamo migliorare ancora".

La vittoria come obiettivo concreto:

"Sì sì, certo. Perché siamo il Milan e vogliamo vincere. L'anno scorso non abbiamo vinto e quest'anno vogliamo farlo. Abbiamo dei nuovi giocatori, possiamo vincere secondo me. Sappiamo che qualità abbiamo".

Vi sentite pronti per la corsa Scudetto?

"Siamo concentrati solo su di noi. Sappiamo che abbiamo una squadra forte, siamo il Milan e vogliamo vincere. Ci sono altre squadre che hanno la nostra stessa ambizione, quindi in questo momento siamo concentrati solo su di noi. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo cercare di fare le cose giuste per vincere. Chi sta fuori può parlare come vuole, noi siamo concentrati solo su di noi".