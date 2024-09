Si fa strada al Milan un’ipotesi quantomeno clamorosa. Come raccolto da TMW, infatti, Stefano Pioli non ha mai risolto il proprio contratto con il club rossonero, a cui è legato fino al 2025. Nel caso in cui si dovesse decidere di sollevare dall’incarico Paulo Fonseca, dunque, Pioli sarebbe incredibilmente il primo nome per la panchina. Una situazione che avrebbe del clamoroso, visto il modo in cui le parti si sono lasciate in estate e la vicinanza dell’allenatore all’Al Ittihad. Al momento un ribaltone a breve sembra improbabile, ma se le tre gare dopo la sosta (tra cui il derby) non dovessero andare come ci si aspetta a questo punto lo scenario più clamoroso di tutti non sarebbe da escludere.