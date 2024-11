Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match contro la Juventus, il tecnico del Milan Paulo Fonseca analizza i temi della sfida concentrandosi anche sulla lotta al vertice in Serie A: "La Juve si sa adattare bene ai giocatori disponibili. Non so se giocherà Weah, lui lo conosco bene perché ha lavorato con me non da attaccante, ma avranno intenzioni diverse rispetto a quando c'è Vlahovic. Weah è molto veloce nella profondità, sarà diverso e magari dobbiamo fare attenzione a questi movimenti in profondità di Timothy e non al lavoro spalle alla porta".

Domani è decisiva?

"No, è importante. Non posso tra l'altro dire che la partita con la Juve è più importante di quella con l'Empoli, perché abbiamo bisogno di fare più vittorie di seguito. Noi siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura".

Nelle due partite spalle al muro, contro Inter e Real Madrid, la sua squadra ha tirato fuori una grande prestazione. È più tranquillo per domani?

"Non sento pressione per questo tipo di partite. È una questione di motivazione. È facile capire che contro Inter, Juve, Real Madrid si è motivati, poi è più difficile andare a Cagliari e trovare la stessa motivazione. Poi la pressione c'è sempre: chi sta nel Milan ha pressione tutti i giorni".

Nei big match, ha sempre sorpreso con la formazione: ci sarà anche domani una fonsecata?

"Non sto inventando niente di nuovo. Dobbiamo fare attenzione alle caratteristiche della Juve, ma non sarà niente di nuovo".