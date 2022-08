Milan e Atalanta partono con il piede giusto in questa Serie A 2022-2023. I rossoneri corrono qualche brivido di troppo a San Siro contro l'Udinese, che si porta in vantaggio dopo appena due minuti col gol di Rodrigo Becao. La squadra di Stefano Pioli ribalta la situazione prima con un rigore alquanto discutibile trasformato da Theo Hernandez poi con la rete di Ante Rebic, prima che il nuovo arrivo bianconero Adam Masina diventi protagonista prima in positivo trovando il gol del 2-2 al 49esimo del primo tempo, poi in negativo regalando a Brahim Diaz l'occasione che lo spagnolo converitrà nel 3-2 a inizio ripresa. Lo stesso Diaz fornirà ancora a Rebic l'assist per il definitivo 4-2.