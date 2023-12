Acciuffati i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio si concentra sul campionato e si proietta già alla sfida contro l'Inter, in programma per il 17 dicembre alle 20.45 all'Olimpico. Proprio in vista della sfida contro i nerazzurri, il club capitolino "comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 7 dicembre verranno messi in vendita i tagliandi".