Si sono giocate oggi altre due gare valide per l'ultima giornata di Serie A. Successo esterno per la Lazio che si assicura il secondo posto in classifica davanti all'Inter. I biancocelesti hanno battuto per 2-0 l'Empoli grazie alle reti di Romagnoli e Luis Alberto. Nell'altra gara la già retrocessa Cremonese ha battuto per 2-0 in casa la Salernitana. Decisivi i gol messi a segno da Buonaiuto e Tsadjout. Da segnalare anche l'episodio del calco di rigore concesso e poi revocato al VAR per la Salernitana (fallo di Aiwu su Sambia).