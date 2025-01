Thiago Motta, espulso durante il derby tra Torino e Juventus concluso con il risultato di 1-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita.

"Abbiamo giocato bene all'inizio, siamo andati in vantaggio e ci siamo abbassati molto. Non abbiamo subito tante occasioni avversarie. Sul gol potevamo essere più aggressivi, gli abbiamo permesso di arrivare lì e poi Vlasic ha fatto un bel gol. Dovevamo accorciare gli spazi prima. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo concluse. Ecco perché è arrivato questo pareggio - le sue parole -. Tanti pareggi? Sì, sono troppi, ma abbiamo una squadra giovane e ci vorrà tempo. Ora pensiamo subito all'Atalanta".

Nella conferenza stampa poi Thiago Motta ha parlato dell'espulsione rimediata. "Ho parlato con l'arbitro: con il Bologna in conferenza ho detto che meritavo l'espulsione perché non dovevo protestare, oggi rispetto la decisione ma non era meritata. iIl resto rimane in campo", ha aggiunto.