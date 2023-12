Possibile stangata in vista per Paul Pogba, centrocampista della Juventus risultato positivo all’antidoping qualche mese fa. La procura antidoping ha chiesto per il francese ben quattro anni di squalifica. Uno stop pesante che potrebbe voler dire carriera sostanzialmente finita per il bianconero, che presto potrebbe anche rescindere con la Vecchia Signora.