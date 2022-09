La Salernitana culla fino alla fine il sogno del colpo grosso all'Allianz Stadium, la Juventus riesce a riagganciare la partita solo al 92esimo e segnerebbe con Arkadiusz Milik la rete della clamorosa vittoria in rimonta, ma il VAR annulla tutto e si scatena una rissa da Far West. Accade l'imponderabile nella gara della domenica sera della sesta giornata di Serie A, dove i granata di Davide Nicola disputano un primo tempo perfetto, approfittando a proprio piacimento di una Juve spaesata e colpita dai gol di Antonio Candreva e Kryzsztof Piatek su rigore causato da un fallo di mano di Bremer. Bremer che poi si riscatta parzialmente trovando il gol dell'1-2 di testa ad inizio ripresa, prima di un assalto bianconero non esente da brividi che trova il proprio compimento al 92esimo con un calcio di rigore assegnato per fallo su Alex Sandro e dove Leonardo Bonucci segna su tap-in dopo l'iniziale respinta di Luigi Sepe.