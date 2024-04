Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato così a Dazn il derby della Mole: "I ragazzi sono dispiaciuti per la mancata vittoria, ma devono essere sereni perché è la terza partita senza incassare gol. Potevamo far meglio quando giocavamo la palla in avanti e in profondità. Oggi, comunque, per caratteristiche, occorreva un maggior attacco della profondità. Rabiot e McKennie sono stati fuori parecchio, faranno un buon finale. Futuro? Le parole della proprietà hanno confermato che la società si è mossa bene. La base è buona, la società farà le sue valutazioni. In questo momento non abbiamo ancora centrato gli obiettivi, è importante arrivare in fondo", ha concluso.