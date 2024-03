Risponde bene il Cagliari di Ranieri alla vittoria di oggi del Verona sul Sassuolo, e si impone per 1-0 in casa dell’Empoli, portando a casa tre fondamentali punti per la lotta alla sopravvivenza. È Cacace a sbloccare il match al 62esimo ma il VAR dice di no: rete annullata per offside e risultato che torna sullo 0-0. Pari che non è però destinato a durare a lungo: al 69esimo arriva il gol di Jankto che porta in vantaggio i rossoblu, rete che basta ai sardi per ipotecare la quinta vittoria stagionale in campionato.



Finisce in pareggio invece il match allo Stirpe tra Frosinone e Lecce. Sono i padroni di casa a portarsi avanti con Cheddira sul finale del primo tempo, ma l’orgogliosa squadra salentina trova il pareggio con Krstovic al 61esimo dal dischetto. A riportare i ciociari in vantaggio è Brescianini al 73esimo, ma anche in questo caso c’è un intervento del VAR che annulla tutto e riporta il tabellino sull'1-1.