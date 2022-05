Dopo l'esonero di Walter Mazzarri, il Cagliari (avversario dell'Inter nella penultima giornata di campionato) dovrebbe affidare la panchina ad Alessandro Agostini. In attesa dell'ufficialità, L'Unione Sarda informa che il tecnico non ha ancora con sé il patentino necessario per allenare in Serie A: secondo il quotidiano è probabile che ad Agostini venga concessa una deroga per poter operare nel massimo campionato italiano.