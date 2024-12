"Dal primo momento mi sono sentito a casa, sono orgoglioso di essere parte di questa squadra". Robin Gosens ammette che la Fiorentina gli è entrata subito nel cuore, parlando a DAZN a margine dell'ottavo successo ottenuto dalla viola in campionato. Vittoria che proietta la squadra di Palladino al terzo posto, appaiata a 31 punti all'Inter: "Restiamo lassù, è uno spettacolo giocare per queste posizioni di classifica - ha aggiunto il terzino tedesco -. Io in passato ho avuto la fortuna di lottare per il vertice, ora continuiamo a lavorare. Non ha senso sognare in grande. Dobbiamo continuare a divertirci e a giocare senza pressione".