Ha suscitato grande curiosità in casa Genoa l'assenza del presidente Alberto Zangrillo alla presentazione stampa di Mario Balotelli. Un'assenza dovuta... al mancato invito. La notizia è clamorosa, ma a rivelarla è stato lo stesso - presunto - numero uno del Grifone: "Nessuno mi ha avvisato - ha raccontato Zangrillo a Il Secolo XIX - L’idea di Balotelli nasce da me e da Enzo Raiola, il suo procuratore, che conosco da tempo. Era un mio sogno, lo è sempre stato e finalmente siamo riusciti a coronarlo. Mi sono speso per il suo arrivo ma non sono stato avvertito della sua presenza alla serata".

Zangrillo poi ha comunque gettato acqua sul fuoco, aggiungendo un commento positivo e fiducioso sul nuovo attaccante rossoblù: "Per me Mario è un campione che non è mai riuscito a esprimere tutto sé stesso. Ho sempre pensato queste cose di lui, ma so anche qual è il mio posto".