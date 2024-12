Dopo due primi tempi avari di emozioni, è il VAR a ravvivare Empoli-Genoa e Parma-Monza, le due gare che hanno aperto la 18esima giornata di Serie A. Al Tardini, cambia tutto al 54', quando l'arbitro Federico La Penna al monitor vede un rigore che gli era sfuggito live e poi espelle l'autore del fallo Pablo Marì per doppia ammonizione: i padroni di casa, in vantaggio di un uomo, vanno avanti anche nel punteggio grazie alla trasformazione di Hernani. I brianzoli, scampato il pericolo del penalty revocato, acciuffano il pareggio con Pedro Pereira al minuto 85', su imbeccata di Kevin Martins. Ma non possono festeggiare il primo punto con Bocchetti in panchina perché sull'ultimo pallone della sfida Lautaro Valenti beffa Turati al 98'.

Al Castellani, il Grifone passa con Milan Badelj al 46' dopo una sbandata della difesa degli azzurri, che poco dopo hanno la chance di rimettere le cose a posto dal dischetto con Sebastiano Esposito, che però si fa ipnotizzare da Nicola Leali. Gol sbagliato, gol subito: la squadra di Patrick Vieira al 67' trova il raddoppio grazie a Caleb Ekuban. I toscani non mollano e, proprio con Espo, accorciano le distanze con un grande colpo di testa a beffare Leali. E' un'illusione, alla fine esultano i liguri.